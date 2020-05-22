Целый ряд стран по всему миру сегодня ослабляет введённые из-за пандемии ограничения

Запреты отменяют постепенно.

Наиболее серьезные перемены сегодня ожидаются в двух странах бывшего Советского Союза. Так, в Грузии этим утром отменяется режим чрезвычайного положения. Вместе с ним перестаёт действовать и комендантский час, который ввели еще в конце марта. При этом, там всё равно всё еще необходимо носить маски в закрытых помещениях, соблюдать обязательное социальное дистанцирование и многие другие правила.

В свою очередь на территории Украины с сегодняшнего дня начинает действовать так называемый «адаптивный карантин». Он предполагает, что в каждом регионе местные власти будут самостоятельно определять необходимые правила безопасности. Также этот режим позволяет возобновить работу общественного транспорта и междугородние перевозки. Также в Киеве решили частично возобновить и международное сообщение. В стране снова должны заработать шестьдесят шесть пунктов на границах с Польшей, Румынией, Венгрией, Молдовой и Словакией.

Еще въезд для иностранцев сегодня снова открыть и в Сербии, причем приехать туда можно будет даже без обязательного теста на коронавирус и двухнедельного карантина.

Помимо прочего, в Болгарии снова можно проводить спортивные занятия на открытом воздухе. То же самое разрешили и власти Мальты, при этом там же сегодня должны снова заработать рестораны и салоны красоты.