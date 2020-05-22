Завьяловский суд Удмуртии рассмотрит сегодня дело бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова

Который устроил скандал в аэропорту Ижевска.

Дмитрий Овсянников планировал лететь из Ижевска в Москву. В аэропорту столицы Удиуртии его попросили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, и показать посадочный талон. На просьбу предъявить документы Овсянников начал нецензурно выражаться. Полицейские составили административный протокол. Овсянникова обвиняют в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство».

Вскоре после инцидента в аэропорту Дмитрий Овсянников был исключен из рядов «Единой России». А в Минпромторге пообещали провести внутреннее расследование. После чего премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности.

Изначально рассмотрение дела было назначено на 27 апреля. Но было отложено из-за введения карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Дмитрий Овсянников стал замминистра промышленности и торговли РФ в октябре прошлого года. Ранее он являлся губернатором Севастополя