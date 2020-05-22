Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:09, 22 мая 2020

Завьяловский суд Удмуртии рассмотрит сегодня дело бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова

Который устроил скандал в аэропорту Ижевска.

Дмитрий Овсянников планировал лететь из Ижевска в Москву. В аэропорту столицы Удиуртии его попросили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, и показать посадочный талон. На просьбу предъявить документы Овсянников начал нецензурно выражаться. Полицейские составили административный протокол. Овсянникова обвиняют в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство».

Вскоре после инцидента в аэропорту Дмитрий Овсянников был исключен из рядов «Единой России». А в Минпромторге пообещали провести внутреннее расследование. После чего премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности.

Изначально рассмотрение дела было назначено на 27 апреля. Но было отложено из-за введения карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Дмитрий Овсянников стал замминистра промышленности и торговли РФ в октябре прошлого года. Ранее он являлся губернатором Севастополя



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Идет захват власти, он уже почти произошел. Его надо долегитимизировать. Мы должны за это проголосовать. Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 219 6 24622 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 89 6 13689 20.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 49 6 8630 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 267 6 48083 16.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 100 6 18966 15.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7054 20.05
Блоги

Александр Минкин журналист

Россия в распаде На совещаниях у Путина никто не выдвигает идей. В точности, как на съездах КПСС: тупые отчёты, безмолвно сидящие члены…

5 182 6 36133 21.05
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 170 6 36631 16.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 256 6 56199 20.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 45 6 10396 15.05
Блоги

+ Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить О том, почему административные навыки 90-х не применимы в ситуации сегодняшнего кризиса, рассматривает три способа преодоления тяжелых экономических последствий пандемии…

5 90 6 22484 19.05
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Осин адвокат

Кого Путин «должен зачистить», устанавливая власть Конституции? Как, показала видеоконференция, слышит Путина и принимает немедленные разумные решения, только Министр обороны – Сергей Шойгу…

5 23 6 6088 16.05
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Америка борется с коронавирусом, Путин борется с Америкой Видать, в детстве в войнушку не наигрался — все грезит новым переделом мира. Вот только его «новое оружие» (даже если это не новые мультики) от коронавируса точно не защищает…

5 209 6 54582 17.05
Блоги

Сергей Ерженков журналист

О статистике ковида И в этом случае нельзя привычно махнуть рукой на русскую бюрократию — дескать, это она такая нерасторопная и медлила с внесением ковида в перечень заболеваний. Это ВОЗ добавила код для учета пациента с ковидом только 20 апреля…

5 196 6 53576 18.05
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 123 6 35434 20.05
Интервью Особое мнение

Гарри Каспаров гость: Гарри Каспаров 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека»

К интересам России это никакого отношения не имеет. Потому что собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к России, не стала общенародной, а стала сечинской…

5 125 6 35655 18.05
#слушать 39:44 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ

Популярное за неделю

Новости

Вакцинацию от коронавируса в России начнут с групп риска Выработать большое количество препарата сразу будет сложно, поэтому, по общим правилам, прививать начнут тех, кто наиболее уязвим для инфекции

5 5 6 1040
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если «Роснефть» дает деньги на какой-то проект — будь то Венесуэла или бессмертие начальника, — то мы можем быть спокойными: с бессмертием начальника будет как с Венесуэлой. Игорь Иванович не подведет российский народ…

5 93 6 98353 16.05
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 27 6 18937 19.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

День Беды Уж лучше бы Путин назначил весь этот балаган на 22 июня. Более бы точно соответствовало исторической дате…

5 213 6 232079 17.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

У тех, кто это писал Путину — совсем нет совести Куда обращаться (хоть поздно, хоть рано), когда ни врачей, ни медцентров нет там, где они раньше были Какое самолечение, когда цены на лекарства адские, КТ малодоступна, а в больницы — очереди?..

5 95 6 125856 18.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8533306
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4492117

Сегодня в эфире