Суд Дамаска запретил двоюродному брату президента выезжать за пределы Сирии

Рами Махлуф, один из богатейших людей страны, не сможет вылететь за границу до тех пор, пока не будет решена проблема с его компанией Syriatel. Мобильный оператор должен выплатить лицензионные сборы на сумму почти полмиллиарда долларов.

В конце апреля предприниматель опубликовал в фейсбуке три видеообращения к президенту Башару Асаду, в которых жаловался на давление на сотрудников своей компании. На этой неделе министерство финансов арестовало счета семьи бизнесмена, а фондовая биржа конфисковала акции Махлуфа.