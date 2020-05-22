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05:07, 22 мая 2020

Суд Дамаска запретил двоюродному брату президента выезжать за пределы Сирии

Рами Махлуф, один из богатейших людей страны, не сможет вылететь за границу до тех пор, пока не будет решена проблема с его компанией Syriatel. Мобильный оператор должен выплатить лицензионные сборы на сумму почти полмиллиарда долларов.
В конце апреля предприниматель опубликовал в фейсбуке три видеообращения к президенту Башару Асаду, в которых жаловался на давление на сотрудников своей компании. На этой неделе министерство финансов арестовало счета семьи бизнесмена, а фондовая биржа конфисковала акции Махлуфа.



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