Предприниматели попросили московские власти разрешить устанавливать торговые автоматы в жилых домах

Как пишет газета «Коммерсант», участники рынка хотят разместить их на придомовых территориях и в подъездах, не проводя аукционы и не выплачивая аренду, обещая при этом запустить до конца года порядка 20 тысяч автоматизированных точек по продаже напитков и еды.

Источник издания в мэрии отметил, что инициатива вряд ли найдет поддержку, так как автоматы могут затруднять проход, что угрожает пожарной безопасности. Кроме того, большинство жильцов могут быть против свободного доступа в подъезды для сотрудников компаний.