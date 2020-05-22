Каждая пятая компания в России намерена оставить сотрудников на удаленной работе после снятия карантинных ограничений

Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. При этом более 70% предприятий планируют вернуть сотрудников в офис, еще часть руководителей планирует оставить персонал дома на некоторые время – до июня, июля и ли даже сентября.

Накануне, анонсируя первый этап снятия ограничений в Москве, мэр Сергей Собянин сказал, что возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. В связи с этим все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.