Бывшего губернатора Иркутской области могут не допустить до выборов главы региона

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. При этом сам Сергей Левченко отметил, что планирует принять участие в выборах будущей осенью.

Член КПРФ подал в отставку в конце прошлого года. По официальной версии он сложил полномочия по собственному желанию, хотя сам Левченко говорил, что это было сделано под давлением. Временным главой региона стал Игорь Кобзев. Он говорил о намерении участвовать в новых губернаторских выборах.