США не планируют выходить из договора СНВ-3

Помощник американского президента по безопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала Fox News сказал, что Вашингтон собрал сильную команду для переговоров. Он также отметил, что США хотели бы, чтобы к договору присоединился Китай, однако пока будут вести диалог с Россией.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации пишет, что встреча представителей Москвы и Вашингтона, вероятнее всего, пройдет в Вене. Договор СНВ-3 истекает в следующем году.