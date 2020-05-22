Власти Аргентины не смогут выплатить кредиторам долг в размере полмиллиарда долларов

Крайний срок погашения задолженности истекает сегодня. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Кларин». Для страны фактические это означает дефолт. Впрочем, пока кредиторы не намерены предпринимать в отношении республики юридические меры, так как Буэнос-Айрес обязался продолжить переговоры об урегулировании этого вопроса. Как отмечает агентство ТАСС, общая сумма задолженности страны перед частными лицами составляет почти 70 миллиардов долларов.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией.