Два новых вертолетоносца обойдутся российскому военно-морскому флоту примерно в 100 миллиардов рублей

Соответствующий контракт, по данным источника агентства ТАСС, подписало Минобороны. Закладка кораблей должна состояться на керченском судостроительном заводе «Залив» в ближайшие недели. Официально об этом пока не сообщалось.

Еще в начале года главнокомандующий ВМФ Николай Евменов говорил агентству «РИА Новости» о том, что два универсальных десантных корабля будут заложены в России ко дню Победы. Речь о строительстве судов такого типа зашла после того, как Франция расторгла контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль». В России корабли такого класса до этого не создавались.