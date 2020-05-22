Центризбирком возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Это следует из постановления на сайте комиссии. В пресс-службе ЦИК агентству ТАСС пояснили, что решение о разморозке средств было принято во время рабочего совещания с регионами. С учетом улучшения эпидемиологической обстановки и постепенного открытия предприятий будут приниматься меры по распределению денег на оборудование мест для голосования и печать материалов.

Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, однако на фоне эпидемии было отменено. Новая дата пока официально не назначена. Предположительно оно состоится 24 июня.