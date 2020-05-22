В память о жертвах коронавируса в США на три дня приспустят государственные флаги

Об этом в твиттере написал президент страны Дональд Трамп.

В Соединенных Штатах жертвами эпидемии стали уже почти 95 тысяч человек. По этому показателю Америка значительно превосходит остальные страны мира. На территории США также зафиксировано наибольшее количество зараженных – свыше полутора миллионов человек. Еще в марте Трамп давал прогноз, согласно которому, от коронавируса в стране умрет до 200 тысяч человек. Впрочем, позже он пересматривал свою оценку в меньшую сторону.