Вакцинацию от коронавируса в России начнут с групп риска

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, выработать большое количество препарата сразу будет сложно, поэтому, по общим правилам, прививать начнут тех, кто наиболее уязвим для инфекции. Если же появится возможность выпустить много доз лекарства, вакцинация затронет большую часть населения страны. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее вице-спикер Татьяна Голикова говорила, что в России ведется разработка полусотни вакцин. В министерстве здравоохранения предположили, что препарат появится к концу июля.