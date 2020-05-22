Губернатор Тулы поддержал медсестру, вышедшую на работу в купальнике

Главврач областной больницы рассказала телеканалу «Тула», что Алексей Дюмин связался с сотрудницей медучреждения и поблагодарил за работу ее и всех ее коллег. Больница не накладывала никаких взысканий на медсестру, она продолжает работать.

Ранее местная пресса распространила фотографии медсестры, которая надела прозрачный защитный костюм на купальник. Это объяснялось тем, что в медучреждении было очень жарко. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что девушка получила замечание за нарушение требований к медицинской одежде.