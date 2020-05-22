Житель Петербурга потребовал от властей через суд бесплатно раздавать маски

Ответчиками по иску указаны правительство города и губернатор Александр Беглов – об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов. Истец Сергей Алейников хочет оспорить постановление, согласно которому жители города обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. Он также требует, чтобы граждан перестали штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты.

Ранее губернатор объяснил отказ бесплатно раздавать маски и перчатки тем, что в городе много приезжих.