Российские спецслужбы получат доступ к новому единому реестру данных о гражданах

Как сказал в интервью газете РБК депутат Александр Хинштейн, каждое из 12 силовых ведомств будет иметь разный уровень доступа и только к своей части. Кроме того, в базе будут закрытые сведения о лицах, находящихся под государственной защитой и охраной.

На днях Госдума приняла закон о создании единого информационного ресурса со сведениями о населении страны. В нем будут содержаться базовые данные – имя, дата и место рождения, пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение и другие. В начале года премьер Михаил Мишустин также говорил, что единая система будет контролировать все доходы граждан.