Международный валютный фонд и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на 5 миллиардов долларов

Как сообщает пресс-служба МВФ, заем будет выдан сроком на полтора года. Эти деньги должны помочь властям страны справиться с последствиями пандемии. Руководство фонда и его исполнительный совет рассмотрят соглашение в ближайшие недели.

Позавчера стало известно, что США выделили Киеву 15,5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Кроме того, помощь Вашингтона, хотя и в меньшем размере, получили Узбекистан, Азербайджан, Грузия и Белоруссия.