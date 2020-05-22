США вскоре проведут с Россией переговоры по контролю над вооружениями

Вашингтон вряд ли выйдет из договора СНВ-3 и рассчитывает на диалог с Москвой. Об этом в интервью телеканалу Fox News сказал советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан. Он отметил, что США хотели бы видеть в договоре и Китай, но сначала проведут переговоры с Россией.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что встреча спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы российского МИД Сергея Рябкова, вероятнее всего, состоится в Вене.