Американские спецслужбы связывают стрельбу на военной базе в Техасе с терроризмом

Об этом сказала представитель ФБР Лия Гривс, не пояснив, как следователи пришли к такому выводу. В ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC, она также сказала, что власти разыскивают подозреваемого, который может быть связан с человеком, открывшим огонь.

Злоумышленник устроил стрельбу возле КПП на базе, где проходят подготовку пилоты ВМС США. Нападавший был убит на месте. Его личность не раскрывается. В ходе атаки пострадал один военнослужащий. Он уже выписан из больницы.