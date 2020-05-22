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02:08, 22 мая 2020

Владимир Путин предложил обязать школы прививать детям патриотизм

Президент внес в Госдуму законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». Согласно документу, воспитание, в том числе и патриотическое, могут сделать составной частью образовательной программы. Это предполагает появление в учебных заведениях соответствующего «календарного плана воспитательной работы». Как отмечает сайт «Открытые медиа», формулировка, использованная в законопроекте, была взята из поправок в Конституцию.



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