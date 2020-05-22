Владимир Путин предложил обязать школы прививать детям патриотизм

Президент внес в Госдуму законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». Согласно документу, воспитание, в том числе и патриотическое, могут сделать составной частью образовательной программы. Это предполагает появление в учебных заведениях соответствующего «календарного плана воспитательной работы». Как отмечает сайт «Открытые медиа», формулировка, использованная в законопроекте, была взята из поправок в Конституцию.
2020-05-22T02:08:21+03:00
2020-05-22T02:08:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2647027-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 22 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…