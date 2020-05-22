Союз журналистов счел неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

Как говорится в сообщении на сайте организации, обороты СМИ несопоставимы с оборотами нефтяных компаний, а сам случай рассматривается как потенциально опасный прецедент, который может стать угрозой для прав журналистов на свободу слова и распространения информации.

«Роснефть» потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей по делу о защите деловой репутации. Претензии компании вызвала публикация под названием «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти».