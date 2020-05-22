Реальные доходы россиян в этом году могут упасть почти на 4%

Об этом говорится в скорректированном прогнозе министерства экономического развития. Во втором квартале доходы снизятся на 6%. При этом, по оценкам главы ведомства Максима Решетникова, без антикризисных мер правительства, этот показатель упал бы на 7,5%. По прогнозам, доходы вернутся к росту в следующем году – они должны увеличиться примерно на 3%.

По подсчетам министерства, уровень безработицы в России вырастет почти до 6%, и начнет снижаться только в 2021 году.