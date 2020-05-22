После возобновления работы театров первые зрители будут сидеть в зале в шахматном порядке

Об этом в интервью Первому каналу сказала министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что это безусловно скажется на доходах театров, так как число проданных билетов сократится, однако зрителей этот вопрос затронуть не должен – он будет решаться на федеральном уровне.

Любимова ожидает возобновление работы учреждений культуры в сентябре, а в некоторых регионах возможно даже раньше.