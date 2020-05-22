Дочерние компании системообразующих предприятий смогут получить льготные кредиты

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Как говорится в сообщении правительства, суммарный объем займа не должен превышать 3 миллиардов рублей, а ставка по нему — 5% годовых. Предполагается, что кредиты помогут поддержать уровень занятости и профинансировать текущие расходы. Общая сумма выданных средств должна составить не менее 400 миллиардов рублей.

Сейчас в перечень системообразующих входят более тысячи предприятий.