Мятежные ливийские войска готовятся провести крупнейшую воздушную операцию в истории страны

Начальник штаба ВВС Ливийской национальной армии Сакр аль-Джаруши сказал, что все турецкие объекты на территории страны станут законной мишенью для налетов – его цитирует сайт Africa Gate News. Генерал призвал мирное население держаться подальше от объектов, которые могут стать целью авиаудара. В Триполи считают, что планы мятежников связаны с получением истребителей из России. Турция, которая выступает в гражданском конфликте на стороне правительства, признанного ООН, в свою очередь предупредила, что не оставит нападение без ответа.
2020-05-22T01:06:17+03:00
2020-05-22T01:06:17+03:00
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01:06, 22 мая 2020
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