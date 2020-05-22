Мятежные ливийские войска готовятся провести крупнейшую воздушную операцию в истории страны

Начальник штаба ВВС Ливийской национальной армии Сакр аль-Джаруши сказал, что все турецкие объекты на территории страны станут законной мишенью для налетов – его цитирует сайт Africa Gate News. Генерал призвал мирное население держаться подальше от объектов, которые могут стать целью авиаудара. В Триполи считают, что планы мятежников связаны с получением истребителей из России. Турция, которая выступает в гражданском конфликте на стороне правительства, признанного ООН, в свою очередь предупредила, что не оставит нападение без ответа.