Совет НАТО назначил экстренную встречу после выхода США из Договора по открытому небу

Постоянные представители Североатлантического альянса соберутся сегодня, чтобы обсудить будущее соглашения – сообщает агентство ТАСС.

В качестве главной причины выхода из договора США называют нарушения со стороны России – в частности, запреты на провдеение наблюдательных полетов над Калининградской областью, Москвой и Чечней. Вашингтон намерен выйти из соглашения через полгода.

На этом фоне в Конгресс США был внесен законопроект, запрещающий президенту разрывать международные соглашения без одобрения законодателей.