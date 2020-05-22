Постоянные представители Североатлантического альянса соберутся сегодня, чтобы обсудить будущее соглашения – сообщает агентство ТАСС.
В качестве главной причины выхода из договора США называют нарушения со стороны России – в частности, запреты на провдеение наблюдательных полетов над Калининградской областью, Москвой и Чечней. Вашингтон намерен выйти из соглашения через полгода.
На этом фоне в Конгресс США был внесен законопроект, запрещающий президенту разрывать международные соглашения без одобрения законодателей.
Совет НАТО назначил экстренную встречу после выхода США из Договора по открытому небу
Постоянные представители Североатлантического альянса соберутся сегодня, чтобы обсудить будущее соглашения – сообщает агентство ТАСС.