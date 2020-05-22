В Союзе журналистов России раскритиковали иск «Роснефти» к РБК на 43 миллиарда рублей

В заявлении на сайте организации такая сумма названа неадекватной. В Союзе журналистов отметили, что рассматривают этот случай как потенциально опасный прецедент. В рекордную для медиарынка сумму «Роснефть» оценила ущерб от заголовка материала о своем выходе из венесуэльских активов. В Роснефти считают, что публикация создала для нее дополнительные санкционные риски. В редакции настаивают на достоверности опубликованной информации, которая основана на официальных источниках.