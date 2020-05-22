Украина сегодня подаст в Международный морской трибунал меморандум против России

Это связано с задержанием моряков в районе Керченского пролива полтора года назад.

Киев намерен добиваться от Москвы моральной и материальной компенсации для украинских моряков. Российскую сторону обвиняют в задержании двух катеров и буксира военно-морских сил Украины и 24х членов экипажа. Инцидент, в ходе которого пограничники ФСБ применили оружие, произошёл в районе Керченского пролива в ноябре позапрошлого года. Украина перед подачей меморандума в Международный морской трибунал исследовала лучшие мировые практики, в том числе Европейского суда по правам человека, сообщил замглавы украинского МИДа Евгений Енин. По его словам размер компенсации, которую требует Киев, составляет несколько миллионов долларов. После задержания моряков перевезли в Россию, они провели почти год в СИЗО Москвы по обвинению в незаконном пересечении границы. Моряки вернулись домой после того как Россия и Украина в сентябре прошлого года обменялись заключёнными. Позже Москва вернула задержанные корабли, при этом на них, как утверждали украинские власти, отсутствовала часть оборудования.

В Москве намерение Киева обратиться в морской трибунал пока не комментировали.