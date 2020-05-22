Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице

Послабления в карантинном режиме начнут действовать с 25 мая.

Со следующей недели в Москве начнется постепенное «открытие» экономики, а часть городских организаций вновь приступит к работе. В частности, откроют свои двери 88 центров госуслуг «Мои документы». Речь идет не о всех московских филиалах, а лишь о тех, которые расположены в самых густонаселенных районах, говорится в сообщении на сайте мэра.

Кроме того, с 25 мая возобновит работу каршеринг, но на него наложат серьезные ограничения. Арендовать машину можно будет лишь на долгий срок – минимум на пять дней.

О полном возвращении сотрудников в офисы речи пока также не идет, и все городские организации по-прежнему будут обязаны сохранять максимальное число людей, работающих в удаленном режиме.

Кроме того, с 27 мая в Москве будут действительны только столичные электронные пропуска. Ранее можно было пользоваться и подмосковными, но теперь эту возможность решили убрать.

Ранее московские власти разрешили возобновить работу на стройках и промышленных предприятиях. При этом об открытии непродовольственных магазинов пока не сообщается.