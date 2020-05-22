Белый Дом сегодня, как ожидается, официально уведомит Россию о выходе из международного договора по отрытому небу, подписанного в 1992 году. О выходе из договора объявил накануне президент США Дональд Трамп. «Между Россией и нами сложились очень хорошие отношения», заявил сегодня Дональд Трамп, «но Россия не соблюдала договор. Так что пока они не начнут его соблюдать, мы из договора выходим», сказал президент США и добавил, что шансы на подписание нового договора «Очень высоки», не уточнив детали того, что он имеет в виду. Чиновники Белого Дома объяснили агентству АР решение Трампа выйти из договора тем, что Россия ограничила полеты над Москвой и Чечней, а также затруднила мониторинг своих военных учений и важного ядерного полигона. При этом сама Москва использует полеты над США и Европой для разведывания информации о критически важной инфраструктуре для потенциальной атаки на случай войны.

Договор по открытому небу, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц с целью мониторинга военной активности, был подписан в 1992 году представителями стран ОБСЕ. Россия формально ратифицировала соглашение только в 2001 году, но фактически участвовала в нем с самого начала. В силу договор вступил в 2002 году. На сегодняшний день сторонами договора по открытому небу являются 35 государств.

Американские чиновники уже давно жаловались на то, что Россия не выполняет условия договора по открытому небу и заявляли, что ту же информацию можно получить и с помощью спутниковых изображений — за меньшую цену. Процесс выхода из договора займет 6 месяцев.