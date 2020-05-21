Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК в 43 миллиарда рублей

В заявлении на сайте организации говорится, что рассматривают этот случай как потенциально опасный прецедент. В рекордную для медиарынка сумму нефтяная компания оценила ущерб от заголовка материала о своем выходе из венесуэльских активов. Как пишет РБК, иск направлен в арбитражный суд Москвы. В Роснефти считают, что публикация создала для нее дополнительные санкционные риски. В редакции настаивают на достоверности опубликованной информации, которая основана на официальных источниках.
2020-05-21T23:06:19+03:00
2020-05-21T23:06:55+03:00
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23:06, 21 мая 2020
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