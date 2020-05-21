Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК в 43 миллиарда рублей

В заявлении на сайте организации говорится, что рассматривают этот случай как потенциально опасный прецедент. В рекордную для медиарынка сумму нефтяная компания оценила ущерб от заголовка материала о своем выходе из венесуэльских активов. Как пишет РБК, иск направлен в арбитражный суд Москвы. В Роснефти считают, что публикация создала для нее дополнительные санкционные риски. В редакции настаивают на достоверности опубликованной информации, которая основана на официальных источниках.