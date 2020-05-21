Житель Петербурга обратился в суд с требованием бесплатно раздавать маски

Сергей Алейников подал иск в Смольнинский районный суд против правительства Петербурга и губернатора города Александра Беглова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Алейников хочет оспорить постановление правительства, по которому жителей обязали носить маски и перчатки в общественных местах. Мужчина считает, что это постановление предполагает обеспечение граждан средствами индивидуальной защиты.