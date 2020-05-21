Вице-спикер Госдумы Александр Лебедев не исключил, что голосование по Конституции пройдет 24 июня

В этот же день, по словам парламентария, могут провести и перенесенный парад Победы. Лебедев сказал агентству РИА «Новости», что знает об этом из разговоров коллег по Госдуме. Ранее дату 24 июня назвал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, позже источники РБК.
2020-05-21T23:04:04+03:00
2020-05-21T23:04:04+03:00
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Эксклюзив Эха 23:04, 21 мая 2020
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