Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступает категорически против закона о создании единого реестра. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что такое реестр – собирают на вас все данные, это огромное досье, которое включает все на свете. У нас в Конституции есть положение, что такого рода обобщение данных можно только делать с согласия граждан. Вместо того, чтобы обстоятельно это обсудить, срочно продавливают под коронавирус. Мы категорически против такого подхода», — сказал он.

Г.Зюганов напомнил, что подобные законы уже когда-то принимались в ряде европейских стран, но в дальнейшем они были отменены, поскольку законы нарушают права человека.

Госдума приняла сегодня закон о создании единого реестра, содержащего сведения о населении России. Оператором данного информационного ресурса выступит Федеральная налоговая служба. Предполагается, что реестр будут включать в себя основные данные о гражданах: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения и смерти, а также СНИЛС, ИНН и другие. Предусмотрена возможность внесения дополнительных сведений о физическом лице, например, о семейном положении и родственных связях. Формировать базу данных планируется на основе сведений государственных и муниципальных информационных ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.