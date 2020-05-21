Министр культуры Ольга Любимова пообещала, что театры и музеи не станут повышать цены на билеты

При этом продажи после возобновления работы заметно сократятся по сравнению с тем, что было до карантина. В эфире Первого канала Любимова сказала, что первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке, а в музеях будет установлена норма в 20 кв м на одного человека.