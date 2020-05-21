Министр культуры Ольга Любимова пообещала, что театры и музеи не станут повышать цены на билеты

При этом продажи после возобновления работы заметно сократятся по сравнению с тем, что было до карантина. В эфире Первого канала Любимова сказала, что первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке, а в музеях будет установлена норма в 20 кв м на одного человека.
2020-05-21T22:33:07+03:00
2020-05-21T22:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 21 мая 2020
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