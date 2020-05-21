Экстренное заседание Совета НАТО пройдет завтра в связи с выходом США из договора по открытому небу

Это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ранее сегодня Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Американский президент обвинил в несоблюдении соглашения Россию. Российский МИД ответил встречными претензиями.