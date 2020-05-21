Агентства «Интерфакс» и ТАСС сообщили о госпитализации в Москве Рамзана Кадырова

По словам источников, врачи подозревают, что у главы Чечни коронавирус. Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Недавно, как передает РИА «Новости», Рамзан Кадыров потребовал уволить врачей Гудермесской больницы, которые пожаловались на нехватку средств защиты. Незадолго до этого телеканал «Грозный» показал сюжет с извинениями врачей.