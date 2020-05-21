Глава Минздрава заявил, что все надбавки медикам были выплачены к 15 мая

Михаил Мурашко сказал, что власти создали специальный ресурс, чтобы убедиться, что это произошло. По его словам, сервис позволяет через сайт госуслуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет. Мурашко добавил, что поступило уже около 10 тысяч обращений, передает ТАСС. Ранее Владимир Путин пообещал, что врачам, которые борются с коронавирусом, федеральная надбавка составит 80 тысяч рублей, в месяц, медсестры и фельдшеры должны получать дополнительно по 50 тысяч, младший медперсонал – по 25 тысяч. Медики массово жаловались на невыплаты надбавок.
2020-05-21T22:31:39+03:00
2020-05-21T22:31:39+03:00
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22:31, 21 мая 2020
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