Глава Минздрава заявил, что все надбавки медикам были выплачены к 15 мая

Михаил Мурашко сказал, что власти создали специальный ресурс, чтобы убедиться, что это произошло. По его словам, сервис позволяет через сайт госуслуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет. Мурашко добавил, что поступило уже около 10 тысяч обращений, передает ТАСС. Ранее Владимир Путин пообещал, что врачам, которые борются с коронавирусом, федеральная надбавка составит 80 тысяч рублей, в месяц, медсестры и фельдшеры должны получать дополнительно по 50 тысяч, младший медперсонал – по 25 тысяч. Медики массово жаловались на невыплаты надбавок.