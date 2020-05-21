Российский ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Комиссия опубликовала постановление, в котором, в частности, разрешила разморозить средства на проведение кампании.

Подготовка к голосованию по конституционным поправкам, отложенная из-за ситуации с коронавирусом, вновь возобновляется – по словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, комиссии понадобится около 20-30 дней, чтобы решить все организационные вопросы. Ранее Госдума разрешила проводить голосования всех уровней дистанционно, но пока неизвестно, будет ли такой порядок применяться где-то еще, кроме Москвы.

В беседе с агентством «Интерфакс» Гришина отметила, что часть подготовительных процедур начнется только после того, как будет определена дата голосования. Официальных данных на этот счет нет, но, по словам источников «Интерфакса» и РБК, власти могут провести плебисцит 24 июня. Голосование могут совместить с проведением парада Победы и объявить этот день выходным. Таким образом в Кремле рассчитывают воодушевить людей после долгого карантина. При этом окончательно дата не определена – она будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

В качестве другой возможной даты проведения голосования источники называют 8 июля.