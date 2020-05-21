Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина

Но вместо разрешения прогулок и работы непродовольственных магазинов, речь идет об открытии МФЦ и возобновлении работы каршеринга. Все в ограниченном формате – МФЦ будут выдавать документы только те, которые невозможно получить в электронном виде и по записи, а машину можно будет взять только в долгосрочную аренду – не менее чем на 5 дней. Кроме того, с 27 мая в Москве перестанут действовать подмосковные пропуска. В новом приложении к указу столичного мэра также говорится, что работодатели будут обязаны принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников на работе. Как это будет реализовано в пропускной системе? «Эху Москвы» рассказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Эдуард Лысенко сказал, что люди по-прежнему смогут оформлять пропуска, но нужен российский паспорт. В случае его отсутствия, сотруднику надо обратиться к работодателю.