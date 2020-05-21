Сооснователь БелкаКар: Работа каршеринга возобновится в Москве с 25 мая

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сооснователь компании БелкаКар Екатерина Макарова.

«Да, планируем запуститься, пропуска будут проверяться при открытии приложения, будет запрашиваться номер пропуска, соответственно, если он валиден, человек будет допущен за руль на пятисуточную аренду», — сказала она.

Е.Макарова подчеркнула, что после каждого клиента автомобиль будет проходить мойку и дезинфекцию.

«Машина едет на мойку и там все дезинфицируется, мы это уже делали, когда только началась пандемия и мы еще работали», — отметила она.

Каршеринги приостановили свою работу в столице с 22 апреля.