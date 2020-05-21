Лысенко:Доступ к управлению рабочими пропусками сотрудников будут иметь руководители организации и уполномоченные лица

Доступ к управлению рабочими пропусками сотрудников будут иметь только руководители организации и уполномоченные лица. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Любой сотрудник компании не будет иметь возможности увидеть всю базу пропусков своей компании. Доступ к этим спискам открывается только для уполномоченных лиц. В личном кабинете юрлица зарегистрироваться могут только те, у кого есть электронная подпись. Она есть у каждой организации. И владеет этой электронной подписью либо руководитель, либо уполномоченное, доверенное лицо. Эти же люди в обычной жизни в организации имеют доступ к персональным данным, управляют в том числе списочной численностью сотрудников. Так и здесь в личном кабинете на mos.ru они смогут осуществлять такие действия.», — подчеркнул он.