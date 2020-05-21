Гендиректор Первого канала Константин Эрнст номинирован в совет директоров МТС

Об этом сообщили в компании. Новый совет директоров будет утвержден на очередном собрании акционеров 24 июня.
2020-05-21T21:34:06+03:00
2020-05-21T21:34:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2646939-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:34, 21 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…