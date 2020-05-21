В России вместо переработки мусора намерены построить больше мусоросжигательных заводов и свалок

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект федеральной схемы обращения с отходами. Документ составила госкомпания «Российский экологический оператор». Эксперты говорят, что чиновники вынуждены сосредоточиться на выполнении показателей уже проваленного в прошлом году национального проекта «Экология».