Центризбирком возобновил подготовку к всероссийскому голосованию по Конституции

Соответствующее постановление опубликовано на сайте комиссии. При этом официально новая дата голосования пока не объявлена. Поправки в Конституцию предусматривают, в том числе, обнуление сроков Владимира Путина.
2020-05-21T21:33:21+03:00
2020-05-21T21:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 21 мая 2020
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