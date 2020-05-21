США завтра подадут официальное уведомление о выходе из договора по открытому небу

В Вашингтоне могут пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению этого соглашения, — заявил госсекретарь Майк Помпео. Он обвинил Москву в использовании договора для наведения вооружений на инфраструктуры США и ЕС. В свою очередь, российский МИД заявляет о том, что выход США из соглашения подорвет европейскую безопасность.