США завтра подадут официальное уведомление о выходе из договора по открытому небу

В Вашингтоне могут пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению этого соглашения, — заявил госсекретарь Майк Помпео. Он обвинил Москву в использовании договора для наведения вооружений на инфраструктуры США и ЕС. В свою очередь, российский МИД заявляет о том, что выход США из соглашения подорвет европейскую безопасность.
2020-05-21T21:33:08+03:00
2020-05-21T21:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 21 мая 2020
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