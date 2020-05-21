Глава Минздрава утверждает, что вакцина от коронавируса появится для широкого применения уже в конце июля

Михаил Мурашко сказал, что сейчас идут доклинические испытания – пока без сбоев, — передает «Интерфакс». Ранее многие специалисты-вирусологи из разных стран неоднократно подчеркивали, что создание вакцины – это длительный процесс, значительную часть которого занимает проверка препарата на возможные побочные эффекты. Каким образом в России будут форсированы испытания вакцины, министр не пояснил.
2020-05-21T21:32:41+03:00
2020-05-21T21:32:41+03:00
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21:32, 21 мая 2020
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