Глава Минздрава утверждает, что вакцина от коронавируса появится для широкого применения уже в конце июля

Михаил Мурашко сказал, что сейчас идут доклинические испытания – пока без сбоев, — передает «Интерфакс». Ранее многие специалисты-вирусологи из разных стран неоднократно подчеркивали, что создание вакцины – это длительный процесс, значительную часть которого занимает проверка препарата на возможные побочные эффекты. Каким образом в России будут форсированы испытания вакцины, министр не пояснил.