Лысенко: Самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут по-прежнему получать пропуска при указании ИНН

Самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут по-прежнему получать пропуска при указании ИНН. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Мы не ожидаем, что у них возникнут какие-то проблемы, для них сервис остается все таким же удобным, как он и был все это время. Самозанятые при получении рабочего пропуска указывают свой ИНН физического лица, зарегистрированного в реестрах ФНС как самозанятые. Индивидуальные предприниматели и их сотрудники — ИНН, соответствующее организации. При этом индивидуальные предприниматели также смогут управлять пропусками своих сотрудников в личном кабинете юридического лица на mos.ru», — сказал он.

Э.Лысенко также подчеркнул, что москвичи могут самостоятельно оформлять рабочие пропуск на mos.ru, однако с 27 мая для этого необходимо указать серию и номер российского паспорта.