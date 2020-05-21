Лысенко: Работодателям стоит максимально искать возможности для дистанционной работы своих сотрудников

Работодателям стоит максимально искать возможности для дистанционной работы своих сотрудников, чтобы минимизировать распространение инфекции в городе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«В целом, ситуация в городе с точки зрения пандемии и развития заражения стабилизировалась и увеличивается количество людей, приоткрываются отрасли экономики, которые могут снова возвращаться к своей повседневной деятельности. Однако все равно необходимо соблюдать те требования, которые позволят минимизировать на этом этапе распространение инфекции. В частности, история с работодателями, с личным кабинетом, она ориентирована на то, чтобы все-таки руководители организации ответственно подходили к тому количеству работников, которые действительно должны присутствовать непосредственно на рабочем месте.

Максимально искать возможности для дистанционной работы и при этом полноценно осуществлять свою деятельность», — сказал он.

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ohr/sm