Болельщики «Локомотива» вывесили несколько баннеров в поддержку бывшего главного тренера Юрия Семина

Как сообщает сайт Sports.ru, они появились у стадиона команды, у главного офиса компании РЖД, рядом со станцией МЦК «Локомотив» и в других местах. Баннеры гласят: «Решили с Семиным вопрос, отправив «Локо» под откос» и «Отставка Семина – позор РЖД». На прошлой неделе стало известно, что клуб не будет продлевать контракт 73-летним Юрием Семиным. Его сменит сорокалетний Марко Николич.