В Роснефти считают обоснованной сумму иска к изданию РБК в 43 миллиарда рублей

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал «Эху Москвы», что эта сумма высчитана экспертами на основании реальной динамики акций. Как сообщили в РБК, иск направлен в арбитражный суд Москвы. Претензию Роснефти вызвал заголовок публикации о выходе компании из венесуэльских активов. В Роснефти сочли, что материал повышает для нее санкционные риски.
2020-05-21T21:02:26+03:00
2020-05-21T21:02:26+03:00
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Эксклюзив Эха 21:02, 21 мая 2020
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