В Роснефти считают обоснованной сумму иска к изданию РБК в 43 миллиарда рублей

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал «Эху Москвы», что эта сумма высчитана экспертами на основании реальной динамики акций. Как сообщили в РБК, иск направлен в арбитражный суд Москвы. Претензию Роснефти вызвал заголовок публикации о выходе компании из венесуэльских активов. В Роснефти сочли, что материал повышает для нее санкционные риски.